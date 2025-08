Newsletters

Les éditions InCarnatis revisitent Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne avec une version immersive mêlant texte intégral, illustrations inédites, musiques, vidéos, mappemonde interactive et scènes audio inédites. Ce projet transmédia, qui révèle un passé secret de Phileas Fogg, sera financé via une campagne participative lancée le 2 octobre, pour 80 jours.

Dans La Repubblica, David Grossman accuse Israël de « génocide » à Gaza, brisant un silence longtemps gardé. Marqué par la guerre et la perte de son fils, il exprime douleur et désespoir face à l’occupation et aux dérives du pouvoir. Tout en défendant la solution à deux États, il appelle à résister à la haine et à renouer avec des valeurs humanistes.

À Brazzaville, Centrale Comics CG développe le projet Heroes for Congo, visant à créer un super-héros inspiré de la culture, l’histoire et les valeurs du pays. Portée par Jevic J. Otileon, l’initiative encourage les jeunes Congolais à croire en leur potentiel. Entre BD, webtoons et animation, c’est une ambitieuse démarche nationale qui entend valoriser la création locale.

À Montignac-Lascaux (Dordogne), Patricia, artiste peintre, retrouve régulièrement sa voiture couverte de pages de livres soigneusement choisies, évoquant un mystérieux message. Soupçonnant un admirateur secret ou un artiste local cherchant à communiquer, elle ne s’inquiète pas mais espère entrer en contact avec l'auteur de cette curieuse démarche littéraire.

Ce week-end, l'Habitation Clément accueille le 1er Salon littéraire Tous Créoles, initiative portée par Gérard Dorwling-Carter. Ambitieux, l’événement rassemble une quarantaine d'auteurs martiniquais connus ou émergents, soutenus par la Fondation Clément. Objectifs : valoriser la diversité littéraire locale, dynamiser les rencontres auteur-lecteur et bientôt créer un prix littéraire spécifique à l'île.

Hassen Jaied explore comment l'intelligence artificielle transforme profondément l'économie du livre, de l’écriture à la distribution. Si l'IA favorise rapidité et démocratisation créative, elle menace aussi les métiers (auteurs, traducteurs, illustrateurs) d'uniformisation culturelle et de précarité. L'enjeu est de réguler cette révolution technologique pour préserver un modèle où l'humain reste central.