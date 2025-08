Newsletters

Amazon dévoile les lectures phares de l’été : thrillers psychologiques de Freida McFadden, dernier Thilliez et Raphaël Quenard. La romance fantasy brille avec Rebecca Yarros, tandis que Grimaldi, Dicker et les classiques séduisent toujours. Chaque ville a ses favoris : développement personnel à Lyon, football à Marseille, polar à Nice, jeux de pouvoir à Paris et Hugo à Toulouse.

Semaine 30 : le marché du livre stagne, dominé par Freida McFadden, dont quatre titres occupent les premières places, menés par La Femme de ménage (36.856 ventes). Suivent Virginie Grimaldi, Jean-Baptiste Andrea, David Foenkinos et Raphaël Quenard. Adèle Yon reste la seule rescapée de la rentrée 2024. Ventes en légère hausse (+1 % sur un an), mais les cahiers de vacances chutent.

Editis adopte une Charte encadrant l’usage de l’IA générative, vantée comme outil créatif mais critiquée pour ses risques. Seuls des systèmes fermés et sécurisés sont autorisés, avec règles strictes contre la désinformation et les atteintes aux droits. Les syndicats dénoncent l’absence de consultation préalable, rappelant l’obligation légale d’informer le CSE avant tout changement des conditions de travail.

Après plus de 20 ans chez Gallimard, Joëlle Losfeld quitte le groupe pour lancer en janvier 2026 sa maison indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, renouant avec l’héritage paternel. Elle publiera notamment Richard Morgiève, Nagui Zinet et Michelle Gallen. Financée par un héritage familial, la structure privilégiera la fiction tout en cultivant l’esprit des marges.

Après dix ans à la tête des éditions du Croquant, Louis Weber cède la gérance bénévole à Frédéric Lebaron, sociologue et professeur à l’ENS Paris-Saclay. Fidèle à l’esprit critique hérité de Pierre Bourdieu, la maison poursuivra son engagement social et académique. Lebaron défend le rôle crucial des éditeurs indépendants face à la concentration du secteur et aux menaces sur l’accès au savoir.

Le 2 août, la seconde phase de l’AI Act entre en vigueur, imposant aux fournisseurs d’IA de nouvelles obligations de transparence. Quarante organisations culturelles, dont la FEE et l’EWC, dénoncent une « trahison » : le Code de conduite volontaire et le résumé obligatoire ne permettraient pas d’identifier les œuvres protégées utilisées pour l’entraînement, laissant les droits d’auteur insuffisamment protégés.

Un mois et demi après la liquidation de Coop Breizh, Palémon sauve 584.000 livres et reprend les contrats de diffusion d’une quinzaine d’éditeurs, majoritairement en langue bretonne. Si ce sauvetage soulage le secteur, une quarantaine de maisons restent sans solution, dont Keit Vimp Be. L’AMEB appelle à trouver des alternatives pour préserver l’ancrage culturel et économique de ces éditeurs.

Excellente lecture (au singulier, on n'ose pas croire que vous lirez tout) !