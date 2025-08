Newsletters

357 traducteurs ont répondu à une enquête de l’ATLF, dressant un état préoccupant du métier : précarité croissante, rémunération stagnante (21,90 € pour 1500 signes), droits sociaux dégradés, santé mentale fragilisée. Majoritairement féminine, la profession se rajeunit (48 ans de moyenne) mais reste mal reconnue, malgré l’expertise requise. L’IA et les relations avec les éditeurs ajoutent à la vulnérabilité du secteur.

Une pétition exige la démission immédiate de Rachida Dati, mise en cause pour corruption. Soutenue par près de 20.000 signataires, dont Annie Ernaux et Jean-Paul Dubois, elle dénonce des attaques répétées contre le monde culturel : coupes budgétaires, festivals annulés, subventions réduites. Accusée de diviser et de fragiliser la démocratie culturelle, la ministre est sommée de quitter ses fonctions.

En résidence en Inde grâce à la Villa Swagatam, Floriane Zaslavsky écrit à 2000 m d’altitude un récit mêlant voyage et mémoire des lieux. Déjà autrice de deux ouvrages, la sociologue retrouve un pays qu’elle connaît depuis 2007. Inspirée par Kassabova et Benjamin, elle interroge notre rapport intime aux espaces. Depuis l’Himalaya, elle cherche le ton juste pour un livre entre littérature et réflexion.

Depuis 45 ans, Anne-Marie Métailié publie des voix venues d’ailleurs, loin des logiques commerciales. Pionnière de la littérature étrangère, elle revendique son amour des « menteurs », ces auteurs qui subliment le réel. Éditrice passionnée, elle se veut passeuse, fidèle à ses auteurs comme à ses lecteurs. À la tête d’une maison libre, humaine et engagée, elle se décrit avec malice : « Je suis une emmerdeuse. »

L’édition italienne subit un net repli en 2025 : près d’un million de livres vendus en moins, soit -3,2 % en volume. La fin de la 18App a fortement pesé, mais le gouvernement réagit avec un plan de soutien de 54,8 M€. Malgré le recul de la fiction littéraire, la jeunesse et la romance italienne progressent. Le secteur appelle à relancer la lecture et replacer le livre au cœur de la société.

La mosquée Omar du Sud, à Bagneux, est mise en demeure après un prêche de Mohamed Medhaoui, éditeur condamné pour des livres jeunesse jugés incitatifs à la violence. Les autorités dénoncent une légitimation du djihad armé. La mosquée conteste toute dérive, évoquant une réaction excessive. Cette affaire s’inscrit dans une politique de surveillance accrue des lieux de culte jugés incompatibles avec les valeurs républicaines.

Michel Meyer, journaliste et écrivain spécialiste de l’Allemagne, est décédé à 82 ans. Cofondateur de franceinfo, il fut correspondant à Bonn pendant plus de 15 ans et dirigea l’information à Radio France et RFI. Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire allemande, il a aussi critiqué les médias français. Sa carrière fut guidée par une passion constante pour les bouleversements européens.