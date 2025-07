Newsletters

C’est une petite révolution dans les rayons de l’imaginaire. À partir d’août, les éditions De Saxus proposeront certains titres dans une double version dès leur parution : un format relié, pour les amateurs d’objets-livres, et une version poche, pensée pour les lecteurs au budget plus serré. Une façon d’adapter l’offre aux usages différenciés du lectorat, sans sacrifier la qualité ni l’accessibilité. La maison, déjà pionnière en matière de formats reliés dans le domaine de la romantasy, affine ainsi une stratégie née en pleine pandémie et inspirée des box littéraires anglo-saxonnes. Entre exigence esthétique et approche pragmatique, le livre s’affiche ici comme un espace d’expérimentation éditoriale.

Les derniers jours de Harry Yuan, publié au Diable Vauvert, traverse les étagères avec intensité. Entre fiction d’espionnage et quête existentielle, le livre emporte les lecteurs dans un tourbillon sensoriel. Du côté des libraires, le nom d’Arbon circule avec enthousiasme : son style, dense et organique, imprime sa marque sans détour. Et s’il y a de la douleur dans cette histoire, il y a surtout un souffle, une langue, une tension qui s’inscrivent durablement en mémoire. Un premier roman au mystère tenace, déjà salué pour sa puissance narrative.

L’annonce de Sarah Jessica Parker parmi les jurés du Booker Prize ne passe pas inaperçue : plusieurs voix, au Royaume-Uni, s’interrogent sur sa légitimité et ses affinités littéraires. En toile de fond, une inquiétude grandissante face à la spectacularisation des grands prix.

À l’opposé, d’autres distinctions attirent l’attention par leur ambition éditoriale. À la Réunion, Caraïbéditions explore le récit historique sous forme de manga, avec un projet consacré à l’histoire des Outre-mer. Objectif : transmettre autrement, avec des formats plus accessibles pour les jeunes lecteurs.