Newsletters

Un jour du XVIIIe siècle, un guerrier Shawnee nommé Tecumseh s’exclama : « vendre nos terres ? Pourquoi ne pas vendre l’air, les nuages et la mer ? ». Tant que nous ne comprendrons pas profondément ce que signifie cette phrase, nous ne pourrons entièrement comprendre qui sont, encore aujourd’hui, les membres des Premiers Peuples du continent américain.

500 ans de résistance autochtone, de Gord Hill (trad. Marie Scholl-Dimanche, éditions Dépaysage)

« Le matin de l’enterrement de mon père il faisait gris et humide. Tout pleurait. Jo, Punkin et moi attendions droites et immobiles d’être conduites à l’église dans nos chapeaux à voilette noirs, raides et neufs. » Tout semble commencer par le décès de son père. Un moment de grande déchirure, un fracas. Cet homme à qui il manque une jambe, ce grand conteur, lui a partagé inlassablement les histoires de leurs ancêtres. C’est à son tour de raconter…

Générations, de Lucille Clifton (trad. Patricia Houéfa Grange, éditions Les Prouesses)

Lorsqu'en 1902, Hugo von Hofmannsthal publie la Lettre de Lord Chandos, il n'imagine sans doute pas que ce texte court, d’une apparente simplicité, exprimerait un tournant majeur de la littérature européenne. Rééditée récemment par la « Petite bibliothèque » de Rivages, avec une préface de Claudio Magris, elle conserve aujourd’hui sa remarquable fraîcheur.

Lettre de lord Chandos, d'Hugo von Hofmannsthal (trad. Pierre Deshusses, Rivages)

Frédéric Vitoux compose avec son dernier livre un récit historique à partir de ce fait divers/mythe judicaire que fut l’affaire de ce procureur Fualdès assassiné sauvagement à l’arme blanche dans la nuit du 18 au 20 mars 1817. Avec le romantisme revisité en feedback, l’écrivain académicien réhabilite l’éminent Henri de Latouche, « sténographe parisien » figure oubliée de l’histoire littéraire.

La mort du procureur impérial, de Frédéric Vitoux (Grasset & Fasquelle)