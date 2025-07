Newsletters

Un avis récent du Conseil d’État apporte une clarification juridique majeure. Il estime que le mécanisme envisagé — une rémunération perçue à chaque revente de livre d’occasion, partagée entre auteurs et éditeurs ou versée à un fonds d’intérêt général — ne contrevient pas aux règles constitutionnelles. Toutefois, ce projet se heurte à la directive européenne sur l’épuisement du droit de distribution, qui interdit toute forme d’exploitation commerciale secondaire après la première vente en Union. Malgré les précisions du Conseil, Syndicat national de l’édition (SNE) et Conseil permanent des écrivains (CPE) maintiennent une lecture ambiguë de son impact juridique.

La saison des salons et festivals de 2024 s’est déroulée sous tension économique : plus de la moitié des événements ont vu leur budget artistique ou technique augmenter, tandis qu’un nombre significatif a affiché des résultats négatifs. Depuis peu, des coupes budgétaires et des baisses de subventions fragilisent la stabilité de ces rendez-vous. Pourtant, plus de 80 % d'entre eux prévoient une édition l’année suivante, confortés par leur ancrage territorial, les tarifs accessibles et leur lien étroit avec les bibliothèques ou structures culturelles locales.

Maison d’édition alsacienne spécialisée dans la littérature religieuse, les Éditions du Signe ont été reprises par Salvator (groupe Première Partie) suite à leur placement en redressement judiciaire début 2025. Ce rachat témoigne de la recomposition du secteur religieux, déjà marqué par la concentration et les fusions au sein de l’édition spécialisée.

Cent ans après sa naissance, la figure de Frantz Fanon continue d’irriguer le débat public. Médecin psychiatre, intellectuel et militant anticolonialiste, ses analyses des traumatismes liés au colonialisme gardent une résonance contemporaine. Des émissions à la radio, des événements au cinéma et des publications lui rendent hommage, en retraçant son parcours et l’influence de ses textes sur la pensée postcoloniale.