À Milan, une bibliothèque gratuite pour sans-abri a ouvert dans la cantine de l’Opera Cardinal Ferrari, une première en Italie. Baptisée Biblioteca Ayad, elle offre livres, WiFi, ateliers, cours et accès au numérique. Ce lieu modeste nourrit la curiosité, le silence, les droits et les rêves des plus précaires. Il incarne un droit fondamental : lire pour se reconstruire. À Milan, les bibliothèques deviennent lieux d’hospitalité.

Le tournage de Les Misérables, nouvelle adaptation signée Fred Cavayé, a débuté le 21 juillet 2025 à Bordeaux. Le film mêlera fresque sociale et thriller moderne, avec Vincent Lindon en Jean Valjean. Une seconde œuvre centrée sur sa jeunesse sortira en novembre. Bordeaux devient le décor du Paris du XIXᵉ siècle, avec 1500 figurants et des lieux fidèlement reconstitués, comme le café Rousseau. Sortie prévue le 11 novembre 2026.

À Notting Hill, la librairie Books for Cooks transforme chaque livre en repas : un plat y est cuisiné et servi chaque midi d’après un ouvrage sélectionné. Fondée en 1983 par Heidi Lascelles, reprise par Eric Treuille et Rosie Kindersley, elle mêle librairie, cuisine et passion éditoriale. Plus de 8 000 titres sont proposés, testés et approuvés. Une expérience unique où l’on goûte avant d’acheter.

Dans Futur Antérieur – La Genèse, l’univers des X-Men bascule dans une dystopie où les mutants sont traqués, internés, exterminés. Cette mini-série radicalise la métaphore du racisme : lois anti-mutantes, Sentinelles, camps. Un récit politique, tragique, où l’indifférence devient arme. Le dessin sobre de Manuel García renforce la gravité. Loin du spectaculaire, une fable lucide sur l’effacement organisé.

La fermeture de la médiathèque Marc-Bernard à Nîmes suscite colère et incompréhension. Dans un quartier stigmatisé, marqué par la précarité et le narcotrafic, ce lieu culturel faisait lien, offrait refuge et savoir. Démoli dans le cadre du renouvellement urbain, il sera remplacé par un espace modulaire temporaire en 2025, en attendant une médiathèque permanente en 2030. Un vide de cinq ans jugé inacceptable.

Bernard Strainchamps plaide pour un usage raisonné de l’IA, ancré dans la culture documentaire. Bibliothécaires, documentalistes et médiateurs peuvent jouer un rôle crucial : structurer les corpus, encadrer les outils, corriger les biais. Plutôt que d'accélérer l'automatisation, ils peuvent rendre l’IA plus claire, éthique et humaine. Une voie modeste, mais essentielle, pour ne pas disparaître du débat.

