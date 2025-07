Newsletters

L’été ramène sur le devant de la scène le marché florissant des cahiers de vacances : supports colorés et pédagogiques qui se vendent comme des petits pains, poussés par des parents soucieux de compenser un manque ressenti, et parfois rongés par le sentiment de culpabilité. Un business juteux, nourri d’efforts inlassables pour maintenir le niveau scolaire au bord de l’eau.

Pendant ce temps, une maison d’édition indépendante, fondée en 2018, traverse une zone de turbulences : Inceptio Éditions s’est vue placée en liquidation judiciaire simplifiée il y a quelques mois, après avoir cessé ses paiements à la fin août 2024.

Face aux protestations grandissantes des auteurs et ayants droit concernant l’usage massif de leurs œuvres par les intelligences artificielles, l’Union européenne impose une nouvelle obligation aux fournisseurs de modèles dits à usage général. À compter du 2 août 2025, chacun devra rendre public un résumé des données d’entraînement, précisant les sources mobilisées et les volumes employés. Ce dispositif, structuré autour d’un document standardisé issu d’une consultation menée en 2024, vise à offrir une visibilité inédite sur l’exploitation des contenus et à faciliter l’exercice des droits légaux en cas d’usage abusif.

Enfin, la maison Çà et Là, spécialisée en bande dessinée traduite, a lancé un appel à solidarité : transformée en SCOP pour ses vingt ans, elle sollicite aujourd’hui ses lecteurs via une cagnotte HelloAsso afin de faire face à des difficultés financières prolongées, aggravées par l’essor des librairies indépendantes.