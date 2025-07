Newsletters

Dans les coulisses du groupe Humensis, un compromis a finalement été trouvé entre la direction et les syndicats. Après plusieurs semaines de tension, l’accord prévoit le maintien de certains postes menacés et un ajustement du plan initial. Les inquiétudes portaient notamment sur les conséquences sociales d’une réorganisation. Les salariés restent vigilants.

Du côté de Fayard, la pression monte. Éliane Calmann-Lévy, descendante directe des fondateurs de la maison éponyme, prend la parole pour dénoncer un virage idéologique assumé au sein de la filiale d’Hachette.

Dans un tout autre registre, un article propose une lecture originale du président de la République. Emmanuel Macron, entre réel et fiction, y apparaît comme un personnage romanesque, au croisement de la stratégie politique et du récit littéraire. Un portrait en creux, nourri de références culturelles, qui interroge les liens entre pouvoir et narration.

Après plus de deux décennies passées à la tête du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, Franck Bondoux annonce son départ pour fin 2027. Figure centrale de l'événement, il aura accompagné sa transformation en plateforme internationale dédiée au 9e art. Ce passage de relais, prévu à l’issue d’une transition de deux ans, ouvre une nouvelle étape pour le FIBD, à l’heure où la bande dessinée continue de conquérir un public élargi, bien au-delà des frontières hexagonales.