Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage du site Japscan, plateforme illégale très fréquentée proposant mangas, manhwas et BD. Cette action judiciaire, menée par le Syndicat national de l’édition et neuf éditeurs majeurs, marque une étape décisive dans la lutte contre la lecture pirate en ligne. Avec plus de 690.000 visiteurs mensuels et près de 13.000 titres proposés sans autorisation, Japscan illustrait l’ampleur du phénomène. L’édition manga, déjà en recul de 9,3 % en volume en 2024, subit de plein fouet l’impact de ces usages illicites.

À Morlaix, la librairie No Tengoku, entièrement dédiée au manga, se retrouve aujourd’hui sans repreneur. L’établissement, tenu depuis deux ans par un passionné, lance un appel discret mais déterminé à celles et ceux qui souhaiteraient faire vivre ce lieu atypique. Avec une clientèle fidèle et un positionnement unique dans la région, l’avenir de No Tengoku dépendra d’une reprise rapide. Une histoire de passion, de papier et d’attachement local, en quête d’un nouveau chapitre.

L’écrivain et metteur en scène Ashraf Omar, installé au Caire, fait l’objet d’une surveillance accrue depuis qu’il a osé évoquer dans ses textes les réalités sociales de l’Égypte contemporaine. Ses prises de position et ses créations, entre théâtre documentaire et fiction militante, dérangent les autorités locales. Son engagement, couplé à une œuvre critique et sans compromis, en fait une figure de la résistance intellectuelle dans un contexte où les atteintes à la liberté d’expression se multiplient.

Le Monde a levé le voile sur la sélection 2025 de son prix littéraire, qui distingue chaque année un roman marquant de la rentrée. Parmi les dix titres en compétition : La Dissociation de Madeleine Meteyer, Le Fils de la mangrove de Gauz, Les Règles du silence de Fabrice Humbert ou encore Un homme qui attendait de Marie Vingtras. Cette liste reflète une diversité de styles et d’horizons, entre récits initiatiques, fictions politiques et explorations intimes. Le nom du lauréat sera révélé à l’approche de la rentrée de septembre.