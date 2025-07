Newsletters

Depuis plus d’un an, plus d’une centaine de bibliothèques se sont effondrées à Gaza. Le 25 juin, Dominique Dupart, élue à la BnF, en a dénoncé l’ampleur lors d’une intervention au conseil d’administration. Son message, resté presque seul, a néanmoins abouti à l’inscription d’un point d’information au prochain conseil de décembre 2025.

Le 22 juillet, les juges d’instruction ont renvoyé la ministre de la Culture, Rachida Dati, et l’ancien patron de Renault‑Nissan, Carlos Ghosn, devant le tribunal correctionnel. Elle est visée pour corruption, trafic d’influence, recel d’abus de pouvoir et confiance, à partir d’un contrat de conseil passé avec RNBV entre 2010 et 2012, et dont le montant de 900 000 € interroge toujours .

Hachette Livre ouvre une boutique sur TikTok Shop, après les lancements réussis du Groupe au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. La plateforme, lancée en 2021 en Asie du Sud‑Est et déployée en France en 2024, permet de vendre directement via vidéos, lives et boutiques intégrées . Les auteurs trouveront un nouveau canal pour échanger en direct avec leur lectorat.

Un tribunal de Moscou a infligé une amende de 800 000 roubles (environ 8 000 €) à la librairie Falanster et son propriétaire pour avoir vendu des ouvrages jugés coupables de promouvoir des relations homosexuelles ou la transition de genre. Cette décision s'inscrit dans un cadre répressif renforcé.