À Montréal, Joie de livres ouvre ses portes, première adresse hybride dédiée à la romance, fantasy, science-fiction et horreur. Pensée comme un espace bilingue du détail soigné — façade gothique, ambiance victorienne — et des after-works littéraires, elle propose aussi boissons et nachos. Porté par deux sœurs passionnées et leur équipe, le lieu accueillera des clubs de lecture, des lectures drag, ainsi que l’auteur épique Guy Gavriel Kay en dédicace dès le 27 juillet.

En cours de transformation, l’ancienne Poste centrale deviendra, d’ici 2028, une médiathèque de 5 200 m² (contre 1 900 m² actuellement). Confiée à l’Atelier Novembre, la réhabilitation conserve les cannelures et motifs d’origine. Disposant de 330 places, d’un auditorium, d’espaces numériques et extérieurs, elle proposera 125 000 documents et accueillera autour de 4 000 événements par an.

À Pannonhalma, abbaye bénédictine abritant 400 000 volumes anciens et une Bible du XIIIᵉ siècle, des vrillettes du pain sévissent. Ce coléoptère, attiré par les reliures collées, a infesté quelque 100 000 ouvrages. Ces derniers sont désormais conditionnés sous azote pendant six semaines avant inspection et restauration. Les responsables pointent un lien possible avec le réchauffement climatique.

Jérôme Peignot s’est éteint le 19 juillet à 99 ans. Écrivain, poète, essayiste, animateur radio, il a forgé le terme « typoète », où la forme typographique devient œuvre. Héritier d’une dynastie typographique, défenseur de l’écriture visuelle, professeur émérite et résistant, il laissait une œuvre riche, mêlant poésie visuelle et réflexion engagée.