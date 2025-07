Newsletters

Spotify intègre douze heures d’écoute de livres audio par mois à son offre Premium, sans surcoût. Plus de 15.000 titres en français sont disponibles. Pour 8,99 €, l’option Livres audio+ ajoute 15 heures. L’entreprise affirme sa volonté d’imposer la littérature audio, entre innovation éditoriale et modèle économique contesté.

Pour la Journée nationale du manga, Mangas.io dévoile une 3e Anthologie numérique, consacrée à Akimine Kamijyo. Après Tezuka et Hojo, l’autrice rejoint la plateforme avec Samurai Deeper Kyo et Katana Beast. Ces titres seront disponibles dès l’été, renforçant l’alliance entre numérique et papier, au cœur du projet éditorial de Mangas.io.

Le 18 juillet, un juge new-yorkais a rejeté la plainte de Trump contre Bob Woodward et Simon & Schuster. Il réclamait 50 millions $ pour l’exploitation audio d’entretiens réalisés durant sa présidence. Le juge a estimé que Trump ne pouvait revendiquer de droits d’auteur sur ses propos officiels, protégés par le fair use journalistique. Un revers juridique cuisant. En attendant l’appel ?

D’ailleurs… Donald Trump lit peu, voire pas du tout — une posture qu’il revendique. Pourtant, sa présidence a suscité une avalanche de livres critiques, transformant l’imprimé en contre-pouvoir. Tandis que lui rejette lectures et briefings, les auteurs dissèquent son mandat avec férocité. Un paradoxe : président anti-livre, mais source d’une intense production éditoriale.

Un utilisateur de ChatGPT pensait créer un livre illustré avec l’aide de l’IA, qui assurait « travailler dessus ». Mais rien n’a jamais été produit. La communauté Reddit a moqué cette confiance aveugle dans un outil sans interface ni sauvegarde. L’épisode révèle notre fascination naïve pour l’IA, et rappelle que créer un livre reste un travail… bien humain.

Pour briser le silence sur les violences sexistes dans l’édition, une ancienne journaliste devenue autrice lance une enquête indépendante, ouverte à tous les acteurs du livre. Inspirée par #MeToo et soutenue par des chiffres accablants, l’initiative entend libérer la parole dans un secteur encore trop marqué par l’omerta, la précarité et les abus de pouvoir.