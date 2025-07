Newsletters

Les libraires font part d’une récente dynamique favorable dans leurs boutiques : augmentation sensible du trafic, clients plus nombreux qu’à l’accoutumée, et commandes ciblées sur des ouvrages de fond émergents. La tendance profite aussi aux rayons thématiques, comme les essais actuels ou les beaux livres. Toutefois, un constat persiste : la santé économique des indépendants dépend fortement des événements en magasin — signatures, rencontres, animations — véritables aimants pour les lecteurs.

À Rennes, l’eurodéputée Rachida Dati a plaidé pour une réforme culturelle favorisant les créateurs et les éditeurs. Son propos s’est concentré sur l’importance d’un engagement public renouvelé, qualifié d’« indispensable », pour soutenir les acteurs locaux et enrichir l’offre régionale. Elle a estimé que cette alliance public-privé allierait tradition patrimoniale et innovation numérique, tout en renforçant la cohésion territoriale.

Le Groupe Lefebvre franchit une étape stratégique : Julien Tanguy vient d’être nommé à la direction de sa filiale Lefebvre Dalloz. Ce changement s’inscrit dans une politique de renforcement de l’usage de l’intelligence artificielle puisque GenIA‑L, moteur juridique lancé fin 2023, gagne en importance. Un accord signé avec OpenAI l’an dernier garantit le stockage des données en Europe, tandis qu’une récente adhésion à l’“IA Pact” de l’UE souligne l’engagement éthique et souverain.

Après plusieurs mois de fermeture pour travaux, la librairie Decitre de Grenoble a rouvert ses portes. Les habitués saluent la luminosité retrouvée, l’ergonomie améliorée des rayons et l’intégration discrète des espaces numériques. L’accueil chaleureux du personnel et un programme de rencontres littéraires à venir renforcent ce sentiment positif.