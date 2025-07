Newsletters

Au cœur d’une polémique portant sur la protection des créations écrites, WeTransfer a renoncé à ingérer massivement des manuscrits d’auteurs dans ses algorithmes d’intelligence artificielle, sous la pression des acteurs littéraires. Ce retrait marque un moment important dans la défense des droits d’auteur et témoigne d’une vigilance croissante envers les dérives potentielles du numérique.

Le groupe anglo-américain HarperCollins vient de confirmer l’acquisition des activités d’édition de mangas de Crunchyroll en France et en Allemagne. Le label Kazé Manga, désormais rebaptisé Crunchyroll, publie des titres phares tels que Kaiju no 8, Chainsaw Man, Dandadan et Mashle. Menée par Hideki Iyama-Desseigne sous la direction de Chantal Restivo-Alessi, l’opération, dont le montant reste confidentiel, devrait être bouclée d’ici à la fin 2025, après l’approbation réglementaire.

Une étude menée en juillet sur la quatrième cohorte de jeunes utilisateurs, dont les crédits ont expiré entre décembre 2024 et juin 2025, établit un constat encourageant, même si fondé sur des retours déclaratifs. Le taux de découverte de nouveaux lieux atteint 83 %, en progression de 17 points ; 76 % ont réservé une activité inédite (hausse de 22 points), et 90 % y sont retournés. Ces tendances soulignent une diversification des usages sans transformation radicale des habitudes. Ce bilan intervient à la veille de la réforme du 1ᵉʳ mars, qui prévoit une réduction du crédit de 300 € à 150 €, assortie de mesures ciblées : Coup de pouce, augmentation de la part pour les 17 ans et renforcement des initiatives collectives.

Enfin, les débats autour des budgets culturels s’intensifient. Des élus socialistes alertent sur la nécessité de « sanctuariser » les crédits dédiés à la création, alors que les collectivités s’inquiètent de nouvelles coupes dans leurs dotations.