Andrei Makine, Émilie Fréche, Alexandra Lapierre et Marc Levy deviennent chevaliers des Arts et des Lettres, aux côtés de Vincent Duclert, Agnès Delahaye, Sylviane Agacinski, Bruno Le Maire, Sophia Aram, Pharrell Williams, Carolins Duval-Leroy, Françoise Combes et Raphaël Ibanez. Une promotion diverse, entre littérature, sciences et culture populaire.

Le métier de bibliothécaire reste trop souvent méconnu dans sa dimension numérique. Bernard Strainchamps déplore l'absence de formation aux outils du web de données, l’inertie des SIGB, la dépendance aux prestataires privés et appelle à une révolution des compétences. Objectif : rendre les bibliothécaires autonomes, innovants et pleinement acteurs de la médiation numérique.

Figure majeure de la critique italienne, Goffredo Fofi (1937–2025) fut militant, éditeur, essayiste et passeur engagé. Né en Ombrie, il s’illustre dès les années 1960 entre Palerme, Paris et Turin. Fondateur de revues influentes, proche de Pasolini et Morante, il reste salué pour son humanisme, son anticonformisme et sa capacité à conjuguer rigueur intellectuelle et tendresse.

Après une large mobilisation, la direction de Feltrinelli et les syndicats se dirigent vers un accord pour 2025-2028 : hausse des tickets resto, prime élargie aux CDI, nouveaux droits syndicaux et mesures pour l’inclusion. Les salariés saluent une avancée, tout en appelant à maintenir une vigilance collective sur les acquis sociaux.

Le FIBD lancera dès 2025 un appel d'offres pour désigner l’organisateur du Festival d’Angoulême à partir de 2028, pour 7 ans. La société 9e Art+ reste en charge des éditions 2026 et 2027. La procédure, exigée par les financeurs publics, débutera le 12 juillet. L’association, propriétaire de la marque, assure vouloir préserver son indépendance et le rayonnement du festival.

Crédits photoq : Daniel Gregory, CC BY NC 2.0 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0