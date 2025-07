Newsletters

Dans un tout autre registre, les sénateurs Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias, membres de la commission de la culture, viennent de publier un rapport d’information consacré aux liens entre intelligence artificielle et création artistique. Appelant à un « partage de la valeur équilibrée entre acteurs de l’IA et ayants droit culturels », ils suggèrent plusieurs pistes d’action, parmi lesquelles une réponse graduée incluant notamment une taxation du chiffre d’affaires des entreprises de l’IA, afin de soutenir le secteur culturel.

L’actualité des distinctions n’épargne pas les figures du monde éditorial. Jacques Glénat, fondateur de la maison d’édition éponyme, vient d’être suspendu pour six ans de l’ordre national du Mérite. Il se voit également retirer les droits et prérogatives liés à son titre de chevalier de la Légion d’honneur, selon deux décrets signés par le président de la République.

France Culture enrichira sa grille à la rentrée avec Sans préjuger, une nouvelle émission hebdomadaire animée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Chaque samedi, de 12h45 à 13h30, intellectuels, scientifiques, artistes et citoyens engagés seront invités à croiser leurs regards sur les grands enjeux de notre temps.

Né en 1975 sous la plume de Claude Lebrun et les pinceaux de Danièle Bour, Petit Ours Brun appartient désormais au panthéon des figures indémodables de la littérature jeunesse. À l’occasion de son cinquantième anniversaire, le célèbre ourson investit les salles obscures grâce à une collaboration avec CGR Events.