Réalisée au XIᵉ siècle pour illustrer la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, la tapisserie de Bayeux – chef-d’œuvre d’ampleur monumentale – s’apprête à traverser la Manche. Emmanuel Macron a officialisé ce prêt au Royaume-Uni, dans le cadre d’un partenariat culturel qui verra, en retour, la France accueillir des œuvres tout aussi remarquables.

Du 22 au 27 juillet 2025, une bibliothèque en plein air prendra place sur le Port de la Gare, dans le 13ᵉ arrondissement de Paris. Imaginée par l’agence ubi pour le compte d’Ikea, l’opération baptisée « Billyothèque » – clin d’œil à la célèbre étagère Billy – offre à la marque suédoise une vitrine médiatique bienvenue, alors qu’elle fait l’objet de critiques récurrentes sur ses pratiques environnementales et sociales.

Assistons-nous à l’épilogue du bras de fer entre les libraires indépendants du bassin stéphanois et l’enseigne Cultura ? Le 3 juillet, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a rejeté le projet d’implantation d’un nouveau magasin à Villars, auquel s’opposaient depuis plusieurs mois seize librairies locales mobilisées en front commun.

Après six mois de fermeture, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) rouvrira ses portes le lundi 25 août 2025 dans le 12ᵉ arrondissement de Paris. Contrainte de quitter temporairement le Centre Pompidou en raison de travaux, l’institution investit l’immeuble Lumière, à deux pas de Bercy Village. Sur plus de 8000 m², elle reprend sa mission d’accès libre au savoir, fidèle à ses engagements en faveur de l’inclusion, de la documentation contemporaine et de l’innovation au service de tous les publics.