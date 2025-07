Newsletters

Le déclin des cabines téléphoniques, accéléré par le portable, s’est achevé en 2017. Mais certaines renaissent : à Houdan, l’une d’elles est devenue boîte à livres, symbole de partage et de recyclage. Partout en France et ailleurs, ces cabines réinventées accueillent livres, défibrillateurs ou projets artistiques, perpétuant leur présence dans l’espace public tout en leur offrant une seconde vie utile et conviviale.

Inauguré en 1607, le Pont-Neuf devient rapidement un haut lieu populaire où émergent les premiers bouquinistes parisiens, malgré l’opposition des libraires. Cette tradition se poursuit sur les quais de Seine, aujourd’hui symbole culturel de la capitale. Quatre siècles plus tard, le livre d’occasion, massivement vendu en ligne, inquiète éditeurs et libraires.

Le gouvernement proposerait une taxe de 3 % sur les reventes afin de soutenir auteurs et éditeurs, ciblant surtout les plateformes. La mesure, jugée inefficace par certains, alimente un débat complexe entre rémunération de la création et accès abordable aux livres. En toile de fond, c’est la coexistence fragile entre marché du neuf, économie circulaire et surproduction éditoriale qui est questionnée.

Arrêté à Alger en novembre 2024, Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de 80 ans, est condamné à cinq ans de prison pour avoir évoqué les frontières héritées de la colonisation.

Atteint d’un cancer, privé de grâce le 5 juillet 2025, il devient un symbole de la répression en Algérie et d’un bras de fer diplomatique avec la France. Soutenu par écrivains, élus et citoyens, Sansal incarne la fragilité des libertés face à un pouvoir autoritaire prêt à étouffer toute voix dissidente.

L’Association des Critiques et Journalistes de Bande Dessinée (ACBD) a décerné le Prix Asie de la Critique ACBD 2025 à Tokyo, ces jours-ci de Taiyô Matsumoto, publié aux éditions Kana. Ce prix récompense une bande dessinée asiatique particulièrement marquante, parue en langue française entre juillet 2024 et juin 2025.

Andrea Bajani, grand favori de la sélection, a remporté le Prix Strega 2025 avec son roman L'anniversario (Feltrinelli), récoltant 194 voix. Cette victoire s'inscrit dans un climat tendu marqué par des frictions entre les organisateurs du prix et le gouvernement italien. Et plus spécifiquement, le ministre de la Culture, Alessandro Giuli.

Ce dernier déplore n’avoir reçu aucun signe ni ouvrage des finalistes depuis sa nomination, ironisant sur son passage d’« ami » à « ennemi du dimanche ».

Apple TV prépare sa réponse à Jack Reacher avec l’adaptation américaine des romans de Lars Kepler. Rebaptisé Jonah Lynn, l’ex-militaire devenu détective s’installe en Pennsylvanie, mais l’arrivée du tueur en série Jurek Walter bouleverse sa vie.

Saga Bauer, sa fille adoptive et agent du FBI, entre en scène. Une série sombre et psychologique, tournée cet été à Pittsburgh, attendue pour 2026.