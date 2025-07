Newsletters

Semaine 26 (du 23 au 29 Juin) : Rebecca Yarros n'aura donc pas tenu la pression avec son The Empyrean tome 3 : Onyx Storm (Hugo Publishing), en tête la semaine dernière. La Femme de ménage reprend sa main-mise sur le podium, expulsant l'autrice américaine très loin du top 10, à la 40e place, tandis qu'un nouveau concurrent pointe le bout de son nez : les cahiers de vacances.

Ce jeudi 3 juillet, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Élisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, étaient en déplacement à Suresnes pour visiter la médiathèque de la ville. L'occasion, surtout, de lancer officiellement les États généraux de la lecture pour la jeunesse, une initiative qui a pour but, comme son nom l'indique, de lutter contre le décrochage de la lecture chez les jeunes.

L'acteur américain Michael Madsen est mort ce 3 juillet à l'âge de 67 ans, a indiqué son manager en évoquant un arrêt cardiaque. Après quelques rôles notables, il est révélé par son interprétation de « Mr. Blonde » dans Reservoir Dogs (1992), le premier film de Quentin Tarantino. Parallèlement à sa carrière au cinéma, il avait construit une œuvre poétique, bien plus confidentielle.

Les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre, organisation professionnelle d’auteurs et d’autrices de théâtre contemporain, annonce l'ouverture des travaux menés par une nouvelle commission, nommée « Écoute ». Elle se dédie au recueil de témoignages relatifs aux violences et à la souffrance au travail des auteurs professionnels, mais entend aussi agir pour renforcer l'encadrement des relations entre les différentes parties prenantes.

À Istanbul, la publication par le magazine satirique LeMan d’un dessin a déclenché une série d’arrestations et de violences. Le 30 juin, quatre membres du journal, dont le dessinateur, ont été interpellés pour « incitation à la haine » et « dénigrement des valeurs religieuses », les autorités turques considérant que le dessin représente le prophète Mahomet. Des échauffourées ont éclaté en marge de ces arrestations, alimentant les tensions autour de la liberté de la presse dans un pays classé parmi les plus répressifs à cet égard.

Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.