Le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains), rapporteur spécial sur les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » du ministère de la Culture, a livré ce mercredi 2 juillet quelques éléments de ses travaux de contrôle sur le soutien de l’État aux acteurs de la chaîne du livre.

Il en salue l'efficacité et la frugalité, tout en appelant à quelques évolutions du côté du Centre national du livre, mais reste vague sur les dispositions pour répondre à la paupérisation des auteurs ou aux conséquences de l'austérité budgétaire.

La maison d'édition Mialet-Barrault a annoncé, lors d'une présentation libraire ce lundi 30 juin, que cette rentrée littéraire 2025 serait sa dernière. Ses deux fondateurs, Bernard Barrault et Betty Mialet, ont respectivement 83 ans et 73 ans et à eux deux plus d'un siècle de métier. Le premier prendra sa retraite, la seconde continuera l'aventure chez Flammarion, maison-mère de Mialet-Barrault depuis sa création en 2020.

Événement attendu de l’automne à Saint-Malo, le festival de la bande dessinée et de l’image projetée Quai des Bulles se tiendra du 24 au 26 octobre 2025. Entre expositions, rencontres et animations pour tous, ce rendez-vous annuel s’adresse aux passionnés de bande dessinée comme au grand public.

À l’occasion du 103ᵉ anniversaire de la destruction des archives publiques de Dublin, 175.000 documents restaurés viennent d’être mis en ligne grâce au Virtual Record Treasury of Ireland. Ce projet de grande ampleur, lancé en 2022 par Trinity College Dublin, reconstitue numériquement les collections perdues lors de la guerre civile irlandaise.

Augustin Trapenard rejoint RTL à la rentrée avec une chronique culturelle chaque vendredi dans la matinale et une émission hebdomadaire le samedi. Il poursuit La Grande Librairie sur France 5 et publiera en septembre Nos années Boomerang, recueil d'entretiens marquants.

Titiou Lecoq lance Le livre de mes 10 ans, une collection jeunesse au Livre de Poche, où des auteurs choisissent le texte qui a marqué leur enfance. Préfaces, quiz et choix variés — de la SF au polar — composent ce projet, porté par le désir de transmettre le goût de lire, loin des clichés de genre et face à la concurrence des écrans.

Parmi les premiers titres : Maria Gripe, Oscar Wilde ou Agatha Christie, sélectionnés par Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter. Premier rendez-vous en librairie le 2 juillet.