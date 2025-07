Newsletters

Le 27 mars dernier, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à l’est d’Alger, avait condamné l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à cinq années de prison. La peine a été confirmée ce mardi 1er juillet par la Cour d'appel d'Alger.

Depuis plusieurs années, la Médiathèque José Cabanis ainsi que les bibliothèques municipales de Toulouse font l'objet de dégradations et d'actes hostiles à caractère raciste, sexiste, antisémite et islamophobe. Ces faits ont connu une recrudescence ces derniers mois et sont marqués par une forte violence symbolique, voire réelle, qui suscite l'inquiétude du personnel comme des usagers. Face à cette situation, la CGT Mairie de Toulouse demande une réaction des autorités.

Le Centre national du livre (CNL) annonce, ce mardi 1er juillet, une revalorisation du tarif minimum de rémunération des traducteurs littéraires. Une mesure visant à mieux reconnaître le travail des traducteurs et à renforcer les conditions d'éligibilité aux aides publiques.

La France n'est pas le seul pays européen inquiet des niveaux de pratique de la lecture au sein de sa population. Afin d'inciter les citoyens et citoyennes à ouvrir plus de livres, sept partenaires, implantés dans cinq États membres, mettent en place une campagne, intitulée « Read.ForReal », qui s'appuiera notamment sur des rencontres avec des auteurs.

Après plus de vingt ans d’échecs et de tentatives avortées, Warner Bros. renonce à adapter Akira en prises de vues réelles. Les droits du manga culte de Katsuhiro Otomo reviennent finalement à un éditeur japonais, qui devrait relancer le projet.