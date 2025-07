Newsletters

Cap sur l'Algérie. Alors qu'il s'y rendait pour faire un reportage sur les plus belles années du club de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 à Tizi Ouzou par les autorités d'Algérie. Un peu plus d'un an plus tard, il est condamné à 7 années de prison ferme pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national ».

Toujours à l'étranger, le journaliste marocain établi au Canada, Saad Bouzrou, vient de publier, à compte d’auteur, son premier roman, La loi du plus fou. Un premier essai romanesque qui traite d’un sujet tabou dans la société marocaine : la superstition. C’est « une interrogation sur ce qui se passe quand la foi devient un instrument de pouvoir et d’asservissement », nous confie-t-il. Quelles ont été les motivations de l’écriture de ce roman ? Pourquoi l’auteur a-t-il opté pour l’autoédition ? Découvre cet entretien mené par Karim El Haddady.

En France, une nouvelle médiathèque ouvre ses portes dans la capitale. Ce vendredi 4 juillet, le 13e arrondissement de Paris célébrera l’arrivée de la médiathèque Virginia-Woolf, installée entre la porte d’Italie et le parc Kellermann. Un projet enfin concrétisé, qui participe à la transformation profonde d’un quartier prioritaire.

Et enfin, un peu de légereté. La fanfiction Manacled, héritée de l’univers de Harry Potter, se métamorphose en roman à part entière. Avec Alchemised, son autrice SenLinYu réinvente son récit et lui offre une publication officielle en France le 1er octobre aux éditions BMR.