La rentrée littéraire 2025 marque un regain de production après plusieurs années de recul. Avec 484 romans annoncés, dont 344 titres francophones et 73 premiers romans, le secteur connaît sa plus forte publication depuis trois ans. Ce dynamisme contraste avec la tendance générale observée depuis 2010, marquée par une baisse régulière du nombre de nouveautés.

Si le segment des traductions accuse un léger repli, les auteurs francophones enregistrent une nette progression (+10,6 %). Cette embellie intervient dans un marché fragilisé : en 2024, le chiffre d’affaires du livre a chuté à 2,9 milliards d’euros et les ventes se sont établies à 426 millions d’exemplaires, confirmant une contraction persistante du lectorat.

Malgré cette relance, le paradoxe demeure : l’offre éditoriale s’élargit alors que le lectorat se fragilise. Les éditeurs privilégient donc une stratégie de prudence, misant sur les auteurs confirmés et les premiers romans porteurs, tout en évitant de saturer les librairies.

La Cour suprême des États-Unis a rendu, le 27 juin 2025, une décision majeure autorisant les parents à retirer leurs enfants des lectures scolaires mettant en scène des personnages LGBTQ+. S'appuyant sur la protection des convictions religieuses, cette décision divise la société américaine. Dans l'affaire Mahmoud v. Taylor, six familles s'étaient opposées à l'obligation de lire des albums jeunesse inclusifs dans les écoles du comté de Montgomery (Maryland).

La majorité des juges a estimé que ces lectures pouvaient constituer un « fardeau » pour certaines familles, imposant désormais aux écoles d'informer les parents en amont et de gérer les demandes de retrait.

La décision suscite de vives critiques du côté des défenseurs de l'inclusion. Les juges progressistes dénoncent un affaiblissement de la vocation éducative publique, qui pourrait selon eux accentuer les divisions entre élèves. Des associations LGBTQ+ redoutent que cette mesure favorise la stigmatisation et l'exclusion des jeunes concernés.

Le marché du livre audio connaît une croissance spectaculaire, porté par la généralisation des usages numériques et la popularité des formats d'écoute nomades. Cette dynamique s'accompagne d'une transformation majeure : l'arrivée des voix de synthèse, proposées par Google, Amazon, Apple ou Spotify, qui permettent de produire rapidement et à moindre coût des livres audio, en particulier pour les catalogues peu rentables ou les auteurs autoédités.

Si ces technologies séduisent certains petits éditeurs à l'étranger, elles suscitent en France une forte réticence. Les professionnels défendent la qualité artistique et l'interprétation humaine, estimant qu'aucune machine ne peut encore reproduire les subtilités d'un comédien.

Au-delà de la performance artistique, la question juridique reste floue, notamment en matière de droits d'auteur et de protection de la voix. En France, les éditeurs et les syndicats de comédiens se mobilisent pour encadrer strictement l'usage de l'IA, tandis qu'aux États-Unis, le vide juridique alimente les dérives.

Face aux risques de standardisation et d'appauvrissement créatif, les éditeurs français privilégient la prudence. Le lancement d'un label "Interprétation humaine" par le Syndicat national de l'édition en 2025 reflète cette volonté de préserver la dimension artistique du livre audio, tout en laissant une place encadrée aux innovations techniques pour les contenus utilitaires.

La ville de Roubaix inaugure le 5 juillet 2025 La Sardine, un nouveau véhicule d’animation dédié à la lecture, qui complète le célèbre Zébre, bibliothèque mobile en service depuis plus de dix ans. Soutenu par la DRAC et les fonds régionaux, ce projet vise à rendre le livre accessible aux habitants, notamment dans les quartiers prioritaires où l’éloignement limite la fréquentation des médiathèques.

La Sardine proposera des salons de lecture en plein air et des ateliers participatifs pour favoriser l’apprentissage, la lutte contre l’illettrisme et les liens intergénérationnels. L’inauguration se déroulera au Parc du Nouveau Monde avec animations, lectures et spectacle.