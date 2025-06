Newsletters

L’édition française entre dans une phase de consolidation. Les chiffres publiés par le Syndicat national de l’édition (SNE) pour l’année 2024 traduisent un marché du livre en léger recul, marqué par une activité plus prudente et des choix éditoriaux recentrés. Loin du dynamisme exceptionnel observé au sortir de la pandémie, le secteur amorce un rééquilibrage, entre rationalisation de la production et recherche de stabilité.

L'Académie française a dévoilé son palmarès 2025, riche de 71 distinctions. Parmi les principaux lauréats figurent Akira Mizubayashi, Michel Bernard et Jean-Christophe Bailly. Le Grand Prix du Roman sera, comme de coutume, décerné à l’automne.

Le 3 juin 2025, les éditions Carl Hanser Verlag publient Abschied (Adieu en français), roman inédit de Sebastian Haffner, figure majeure du journalisme et de l’analyse historique du XXe siècle. Écrit en 1932, ce texte de jeunesse, resté dans les tiroirs pendant près d’un siècle, offre un éclairage sur les années qui précèdent la montée du nazisme et révèle une facette littéraire méconnue de son auteur.

Le physicien Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, vient d’être élu à l’Académie française. Âgé de 78 ans, ce spécialiste mondialement reconnu de l’intrication quantique a obtenu 16 voix dès le premier tour du scrutin, contre une voix pour l’avocat Christian Charrière-Bournazel, et une autre en faveur de Caroline Champagne, dont la profession n’a pas été précisée. Trois académiciens ont par ailleurs déposé un bulletin blanc marqué d’une croix.