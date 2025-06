Dossier de la semaine

Des livres et des écrans : quand la lecture change de mains

Depuis plusieurs années, la lecture numérique connaît un essor considérable, portée par des usages mobiles toujours plus variés et des catalogues qui s’étoffent. Entre liseuses, applications, sites spécialisés et plateformes communautaires, les lecteurs explorent aujourd’hui des univers étendus qui vont bien au-delà du livre papier. Dans ce paysage en constante évolution, une nouvelle application ambitionne de se faire une place à part : Fiole.