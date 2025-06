Newsletters

Depuis quatre ans, la maison Melrakki défend une ligne éditoriale résolument tournée vers la nature et la protection animale. Son originalité : faire imprimer l’intégralité de ses ouvrages en France, avec un soin particulier porté aux conditions de fabrication. Un choix salué pour sa dimension éthique et écologique, mais qui s’avère économiquement périlleux. Faute d’aides publiques adaptées et plombée par les retours de librairies, la structure se retrouve aujourd’hui en cessation de paiement. Une campagne de financement participatif vient d’être lancée, avec l’objectif de rassembler 10 000 euros et ainsi sauver les prochains projets éditoriaux. Une nouvelle illustration des défis que rencontrent les petites maisons indépendantes, malgré leur engagement en faveur du livre et de la création responsable.

À Alger, le procès en appel de Boualem Sansal s’est tenu dans un climat particulièrement tendu. Poursuivi pour atteinte à l’unité nationale et autres motifs politiques, l’écrivain franco-algérien risque dix ans d’emprisonnement. En première instance, la justice l’avait condamné à cinq ans de prison. Lors de cette audience express, ses propos sur les frontières algériennes et ses échanges privés avec d’anciens diplomates français ont été au centre des débats. De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer une instrumentalisation politique de la justice, alors que Boualem Sansal, âgé de 80 ans et gravement malade, attend le verdict définitif prévu pour le 1er juillet.

La traditionnelle liste de recommandations estivales de La Grande Librairie vient de paraître. Au programme : douze ouvrages pour accompagner les vacances, des romans aux récits engagés, en passant par la poésie et les essais. Une sélection variée, pensée pour satisfaire les amateurs de littérature exigeante comme ceux en quête d’évasion. L’occasion de remplir sa valise de belles découvertes, qu’il s’agisse de textes récents ou de classiques à redécouvrir.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) vient d’ouvrir une mission consacrée aux œuvres produites avec le concours de l’intelligence artificielle. Le flou juridique entourant ces créations soulève de nombreuses interrogations, notamment sur la protection des contenus et la reconnaissance du travail des auteurs. Alexandra Bensamoun, spécialiste du sujet, mènera cette réflexion dont les conclusions sont attendues pour 2026. Objectif : mieux encadrer ces nouvelles pratiques sans fragiliser les principes du droit d’auteur, alors que l’IA occupe une place croissante dans les processus de création artistique et littéraire.