Les 29es Rendez-vous BD d'Amiens ont attiré 22.258 visiteurs malgré un week-end en moins, confirmant le succès du festival avec une fréquentation en hausse et un public fidèle et diversifié. « Je voudrais que la façon dont mon travail a été valorisé ici devienne la norme pour mes prochaines expositions », assurait Naoki Urasawa, mangaka invité d’honneur de ces 29es Rendez-vous.

Une centaine de bibliothécaires ont manifesté contre le plan “Lire à Paris 2”, dénonçant l’allongement des horaires sans moyens, l’ouverture dominicale élargie, la disparition des petites structures, la baisse des budgets et l’absence de concertation, qu’ils jugent nuisibles à leurs missions.

Depuis 2015, les actes antisémites et antimusulmans se multiplient en France. Des bibliothèques ont été la cible d’agressions choquantes : dégradations antisémites à Lannion, tags sexistes et racistes à Paris, harcèlement islamophobe à Toulouse.

Face à la haine, bibliothécaires et collectivités réagissent par la culture, la sécurité et la vigilance, rappelant que ces lieux publics incarnent l’ouverture, le respect et le savoir, aujourd’hui menacés par les discours de rejet.

Le Livrodrome, parc d’attractions littéraire itinérant, propose chaque été des animations ludiques aux ados dans dix villes. Au programme : ateliers d’écriture, caviardage, BD en librairie ou récitations poétiques, avec des livres à la clé. Objectif : raviver le goût de lire et prouver que la littérature peut être vivante et joyeuse, loin du cadre scolaire.

À noter : Partir en livre, la fête de la lecture pour les jeunes se tiendra partout en France jusqu'au 20 juillet prochain.

Festivals et salons du livre alertent sur une crise silencieuse : budgets en baisse, fatigue des équipes, soutien public instable. Une étude menée par l’AR2L dans les Hauts-de-France dénonce la précarité du modèle actuel.

Les professionnels demandent une reconnaissance structurelle de leur rôle, au-delà de l’événement ponctuel, plaidant pour une politique culturelle durable et cohérente. Repenser les aides devient urgent pour préserver ces liens essentiels entre livres, territoires et publics.

Débordés par les nuisances liées au tourisme de masse et aux influenceurs en quête du cliché parfait, des habitants de Notting Hill repeignent leurs façades colorées en noir pour dissuader les visiteurs. Bruit, déchets, intrusions : leur quotidien est bouleversé. Une riposte inédite pour préserver leur tranquillité.

Notting Hill... ce n'est pas dans ce film qu'un gentil libraire tombe amoureux de la délicieuse Julia Roberts ? Libraire campé par Hugh Grant ?