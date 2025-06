Newsletters

Les manifestations culturelles, elles, traversent une période sombre, fragilisées par des baisses de financements parfois brutales. Dès avril dernier, un collectif réunissant une centaine d’événements littéraires alertait sur cette situation. Dans le même temps, l’Agence régionale du livre des Hauts-de-France conviait les organisateurs à une journée de concertation pour réfléchir collectivement à l’avenir de ces rendez-vous essentiels.

Fin 2018, Héloïse d'Ormesson déclarait au micro de RTL : « Mon père souhaitait qu’on donne ses manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, ce qu’on va faire. » Ce vœu a finalement été réalisé ce 26 juin, soit sept ans plus tard : une soixantaine de chemises cartonnées, contenant ses manuscrits et sa correspondance, rejoignent les collections de la BnF, où elles seront conservées, inventoriées et rendues accessibles aux chercheurs comme au grand public.

En cette 24e semaine de l’année – qui couvre les ventes du 9 au 15 juin –, Freida McFadden continue d’écraser la concurrence. Sa série La Femme de ménage reste solidement installée en tête des ventes, toujours portée par le succès de La Psy, qui lui offre un soutien redoutablement efficace.

Omar Hamad, Gazaoui se décrivant comme écrivain, pharmacien, tailleur et « témoin du génocide », a partagé sur X une vidéo bouleversante où, pour son anniversaire, le traditionnel gâteau a laissé place à une pile de livres. En légende : « C’est mon anniversaire. Il n’y a pas de gâteau à Gaza, seulement mes livres. » Une manière singulière de dire le drame, et peut-être déjà le prélude d’une histoire lumineuse.