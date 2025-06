Newsletters

L’année 2025 s'annonce riche en publications, avec un panel d’auteurs de renom qui prennent part à la rentrée littéraire. Parmi les noms à retenir, Harlan Coben revient avec un nouvel ouvrage où l’intrigue, fidèle à son style, tisse des liens entre suspense et révélations. Mathieu Belzézi, quant à lui, continue d’explorer des récits poignants, tout en confrontant ses lecteurs à des univers où l’intime et le collectif se croisent. Une rentrée littéraire qui réserve des surprises et fait l'objet de toutes les attentions.

En parallèle, une question cruciale se pose dans le domaine du livre : la revalorisation du prêt de livres en bibliothèque. Si le système de prêt est essentiel au développement de la lecture publique, il reste encore à améliorer la contribution financière de l’État pour soutenir ce service, jugé indispensable par de nombreux acteurs de l’édition. Une réévaluation de cette aide pourrait permettre de mieux soutenir les bibliothèques dans leurs missions culturelles et éducatives.

Le débat autour du droit d’auteur prend aussi de l’ampleur avec des affaires qui suscitent de vives discussions. Le dossier concernant l'auteur Bastien Vivès, par exemple, soulève des enjeux juridiques et sociaux complexes. Ce vide abyssal du dossier met en lumière la nécessité d'une plus grande transparence dans la gestion des plaintes et des accusations, en particulier dans les milieux artistiques. La situation du livre ne se limite pas seulement à des problématiques économiques ou culturelles, elle touche aussi au cœur des rapports sociaux et des normes de comportement dans l’espace public.

Enfin, au-delà des frontières, la poésie et la liberté d'expression sont mises à l’épreuve de manière tragique. Une jeune poétesse iranienne, symbole de résistance et de lutte pour les droits humains, trouve la mort lors d'une frappe israélienne. Ce drame, survenu dans un contexte géopolitique tendu, rappelle que la parole écrite demeure une arme, souvent dangereuse, mais aussi essentielle dans les combats pour la justice et la liberté.