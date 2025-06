Newsletters

Rendez-vous en librairie, et laissez-vous surprendre. Cette semaine, tournez la page. Quelque chose vous y attend.

Certaines histoires commencent dans un cabinet de psychiatre, d’autres dans une salle d’audience chinoise ou au cœur d’une salle à manger familiale. Elles n’ont rien en commun, sinon ce moment décisif où le vernis craque, où les apparences s’effondrent, et où l’on découvre ce qui se joue derrière les silences.

Il y a cette jeune femme, convaincue qu’un inconnu l’observe. Mais au lieu de fuir, elle choisit de l’affronter. Ce qu’elle découvre dans cet échange à huis clos bouleverse notre perception du lien, du consentement, de l'identité. Un récit bref, presque une brûlure.

Un peu plus loin, une adolescente se remémore un homme admiré, presque mythifié. Un beau-père flamboyant, solaire, drôle. Mais avec le temps, la lumière crue d’un regard adulte révèle les failles de cette idole domestique. Une confession douce-amère, qui hante longtemps.

Il y a aussi un voyage dans l'histoire, à travers une collection oubliée qui dit tout d’un homme de pouvoir fasciné par un empire lointain. Chaque objet est un fragment de mémoire, un reflet de la France impériale et de ses désirs d’ailleurs.

Dans les coulisses de la République, des hommes se taisent pour mieux protéger. Ils sont discrets, loyaux, souvent effacés de l’image. Mais leur récit à eux aussi mérite d’être conté. Leur fidélité, leur amitié, leur engagement – autant de lignes de force dans une BD saisissante qui mêle documentaire et émotion.

Plus au sud, dans une grande ville où le béton tremble sous le poids des secrets, un avocat traque les faux-semblants dans les méandres de la justice. Derrière un dossier d’escroquerie financière, c’est tout un système judiciaire qui s’expose, entre corruption, désillusion et obstination.

Et puis, il y a ces silhouettes sur une île. Ils sont dix, ne se connaissent pas, et n’ont en commun qu’un étrange carton d’invitation. À chaque page, une menace se précise. Un souffle se coupe. Une voix intérieure chuchote : « Pourquoi moi ? »

Derrière ces récits, il y a toujours cette même question : que sommes-nous prêts à voir, à croire, à taire ou à dire ? Et si le livre, plus que jamais, était le miroir imparfait mais nécessaire de nos désirs et de nos contradictions ?