La récente annulation du projet de distribution en 800 000 exemplaires de la réécriture de La Belle et la Bête par Jul dans les classes de CM2 suscite une vive controverse. La directrice générale de l’enseignement scolaire, Caroline Pascal, en aurait posé le veto via une lettre adressée à l’auteur ; cette décision fait écho à des précédents, notamment concernant la censure d’un rapport sur le collège Stanislas. Une proposition de résolution portée par des députés écologistes – dont Cyrielle Chatelain et François Ruffin – réclame la création d’une commission d’enquête consacrée à la montée d’une menace « ultraréactionnaire » dans l’enseignement de la République.

Le 15 juin 2025, une centaine trente auteurs publient une tribune alarmiste, dénonçant la disparition imminente de la Maison des écrivains et de la littérature (MEL). Ce réseau, actif depuis près de quarante années dans le soutien à la création et à l’éducation artistique, serait en passe de se fermer. Face à cette perspective jugée « inconcevable », ils enjoignent la ministre de la Culture à intervenir sans délai pour sauver cette institution emblématique.

À l’occasion de leur quarantième anniversaire, les librairies Momie proposent à leur clientèle de remporter le premier tome de RIP, intégrale bande dessinée signée Gaet’s et Julien Monier. Ce tirage limité à 1 500 exemplaires, recolorisé aux tons noir et jaune, est assorti d’une dédicace. L’opération s’accompagne d’un concours ouvert pendant un mois : il suffit d’un message chaleureux à l’adresse des libraires du réseau pour tenter sa chance.

Le 16 juin 2025, lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16ᵉ arrondissement de Paris, Delphine Minoui se voit attribuer le tout premier Prix du Livre Humaniste Muma pour son ouvrage Badjens, paru aux éditions du Seuil. Cette reconnaissance souligne la qualité de son écriture et la portée humaniste de son récit. La journaliste–auteure y ajoute un nouveau prix prestigieux à son parcours, déjà couronné notamment par le prix Albert‑Londres en 2006.