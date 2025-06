Newsletters

Presque un an jour pour jour après l'ouverture de la procédure judiciaire, portée par l'autrice autopubliée CD Reiss, Audible, filiale d'Amazon dédiée aux livres audio, n'est pas parvenue à faire classer sans suite les accusations. D'après la plainte, Audible s'assurerait un monopole sur les ventes de livres audio, en pénalisant injustement les auteurs qui lui refuseraient l'exclusivité sur leurs titres...

L'animatrice de radio et de télévision Sonia Mabrouk, figure importante de l'espace médiatique contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, dirigera une collection aux éditions Fayard. « Pensée libre » présentera des essais « percutants qui nourriront les débats de notre temps », et promet « une parole libre et affranchie des codes établis »...

À l’occasion du congrès de l’Association des bibliothécaires de France (ABF), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) présente sa toute nouvelle création : un guide pour permettre aux professionnels et bénévoles de la culture de mettre en place un espace « Facile à lire » dans les structures. L'objectif : aller chercher le lecteur, là où il se trouve, et l'accompagner dans sa découverte, ou redécouverte, de la pratique.

La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a publié, ce 10 juin, les déclarations d'intérêts et les situations patrimoniales des ministres du gouvernement de François Bayrou. La ministre de la Culture Rachida Dati, avec un patrimoine d'environ 6 millions €, reste la représentante d'une forme de ploutocratie.

C’est bientôt le retour du 3e plus grand salon français : la Japan Expo. Du 3 au 6 juillet, le parc des expositions rouvrira ses portes, et c’est l’occasion pour les lecteurs et lectrices de mangas et webtoons de rencontrer les meilleurs artistes du genre, qui auront fait le tour du globe pour l’occasion. Junji Itô, Tohru Kuramori, ou encore Oreco Tachibana, on vous en dit plus sur les têtes d’affiches de cette édition.