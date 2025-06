Newsletters

Amiens se révèle comme un foyer vibrant de la bande dessinée : le festival local attire de plus en plus de passionnés, mais tourne à l’équilibre délicat. Entre enthousiasme croissant des amateurs et budget contraint, les organisateurs jonglent pour maintenir la qualité des rencontres. Sous les projecteurs, la BD régionale gagne en visibilité, mais sa pérennité dépend d’un soutien accru, notamment financier, face à une dynamique encore fragile.

Aux États-Unis, une décision judiciaire récente laisse les bibliothèques sans protection particulière. Des services publics confrontés à l’absence d’un statut légal spécifique, surtout face aux tentatives de censure et aux pressions idéologiques. Ces institutions culturelles se trouvent désormais exposées, privées d’outils juridiques efficaces pour défendre la diversité de leur offre ou assurer le libre accès aux œuvres.

Le romancier Olivier Norek opère un virage au cinéma : son univers policier franchit les frontières du polar pour devenir fresque historique. À l’écran, l’intrigue gagne en ampleur narrative et en profondeur, ancrée dans des contextes passés. Cette adaptation confirme la maturité de Norek comme créateur d’atmosphères où le suspense se nourrit d’une dimension patrimoniale plus large.

Une tribune signée par l’École de la Librairie tire la sonnette d’alarme : les petites librairies indépendantes risquent de perdre pied si la nouvelle réforme impose un reste à charge pour les contrats d’apprentissage. Avec des marges réduites et des charges déjà lourdes, ces commerces de proximité s’exposeraient à une contraction de leur capacité à former la relève. Le texte appelle à une mobilisation collective : élèves, éditeurs, bibliothécaires et institutions culturelles appelés à agir ensemble.