La librairie indépendante : totem sacré de l’exception culturelle française. Encensée par la gauche bien-pensante et chérie par une bourgeoisie en quête de respectabilité intellectuelle, elle est brandie comme un rempart contre l’uniformisation. Mais derrière ce fétiche culturel se cache une réalité bien plus sordide : celle d’un secteur gangrené par la précarité, l’exploitation silencieuse, l’isolement et la violence sociale.

Stagiaires corvéables à merci, salariés sous-payés et épuisés, patronat paternaliste : la vitrine soignée masque un champ de ruines. Le Syndicat de la Librairie Française (SLF) et ses membres continuent pourtant de diffuser une image d’Épinal, faite de passion et de vocation. Une image qui sert surtout à invisibiliser ceux qui la font tourner.

C’est contre ce vernis mensonger qu’Hugo Magnier prend la plume dans son blog Sodome et Gomorrhe (un lieu pour lire quand tout crame).

À travers son propre témoignage et ceux de salarié·es, ex-salarié·es ou futur·es patron·nes désabusé·es, il démonte les rouages d’un système qui prétend défendre la culture tout en broyant ses travailleurs. Voici leurs paroles, brutes, nécessaires : un révélateur de ce qui cloche dans le modèle de la librairie indé et ses illusions.

Crédits photo : Sam Nimitz, CC BY NC ND 2.0