🎨 Alex Alice : l'uchronie poétique

Avec Le Château des Étoiles, Alex Alice imagine une conquête spatiale au XIXe siècle, mêlant science, rêve et esthétique inspirée de Jules Verne. Lors des 29es Rendez-vous de la BD d'Amiens, il partage sa passion pour une science poétique où l'émerveillement prime sur la technologie.

👩‍🎨 Chantal Montellier : 50 ans de BD et de féminisme

Pionnière de la BD politique et fondatrice du prix Artémisia, Chantal Montellier revient sur son parcours engagé. De ses débuts dans le dessin de presse à son combat pour la représentation des femmes, elle utilise la bande dessinée comme outil de contestation sociale et politique.

🌳 Verts : la BD au service de l'écologie

L'exposition Verts plonge les visiteurs dans une dystopie verte où la nature reprend ses droits. Entre fable écologique et récit d'enquête, cette œuvre mêle thématiques politiques et scientifiques, offrant une réflexion sur nos crises actuelles.

🧙‍♀️ Brume : la sorcière bretonne qui enchante

La série jeunesse Brume, créée par Carine Hinder et Jérôme Pélissier, séduit avec son héroïne imparfaite mais attachante. Mêlant magie, humour et aventures, cette trilogie ancrée en Bretagne a conquis lecteurs et critiques, avec un quatrième tome attendu en 2025.

🐙 Le Nauti-poulpe : sculpture fantastique à Amiens

Œuvre de François Schuiten et Pierre Matter, le Nauti-poulpe est une sculpture monumentale installée à Amiens. Mi-créature marine, mi-machine steampunk, elle rend hommage à Jules Verne et stimule l'imaginaire urbain.

📚 Naoki Urasawa : maître du manga en exposition

Les 29es Rendez-vous de la BD d'Amiens consacrent une exposition à Naoki Urasawa, auteur de Monster, 20th Century Boys et Pluto. Son œuvre, saluée pour sa narration complexe et ses personnages profonds, attire un public transgénérationnel.

Et bien d'autres rendez-vous pour découvrir le mangaka star, invité très spécial de cette édition. N'oubliez pas : les RDVBD se dérouleront jusqu'au 22 juin, avec des rendez-vous chaque week-end.