Cette semaine, Virginie Grimaldi s'impose en tête des ventes avec Plus grand que le ciel (16 518 exemplaires), suivie de près par son propre roman Les heures fragiles (13 189 exemplaires). Freida McFadden, habituée des premières places, cède du terrain. La Meute de Charlotte Belaïch et Olivier Pérou se hisse à la troisième position avec 10 811 ventes. Franck Thilliez et David Foenkinos complètent le top 5 avec leurs derniers titres.

À la suite du départ de Nathalie Jouven, la branche Littérature de Hachette Livre passe sous la supervision directe de Jean-Christophe Thiery, directeur général délégué du groupe. Ancien haut fonctionnaire et proche collaborateur de Vincent Bolloré, Thiery a occupé des postes clés au sein du groupe Bolloré, notamment à la tête de Canal+. Sa nomination intervient dans un contexte de réorganisation stratégique au sein de Hachette Livre.

Une nouvelle sculpture monumentale, le Nauti-poulpe, a été installée à Amiens, devant la halle Freyssinet. Conçue par François Schuiten et sculptée par Pierre Matter, cette créature fantastique mêle inspirations marines et steampunk. Elle rend hommage à Jules Verne et invite les passants à une immersion littéraire et artistique.

La Maison de la Culture d'Amiens accueille une exposition dédiée à Naoki Urasawa, figure majeure du manga contemporain. L'auteur de Monster et 20th Century Boys y présente son œuvre dans le cadre des 29es Rendez-vous de la bande dessinée. L'exposition offre une plongée dans l'univers de l'artiste, mêlant planches originales et installations immersives.