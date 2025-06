Newsletters

Déjà mise en examen pour "corruption passive" et "trafic d'influence passif", Rachida Dati pourrait faire face à une nouvelle enquête liée à ses mandats d'eurodéputée entre 2009 et 2019. Des documents récemment exhumés interrogent sur ses liens avec le secteur gazier, via GDF Suez. Les enquêteurs s'intéressent notamment à des honoraires perçus pour des missions d'assistance auprès de Carlos Ghosn, alors PDG de Renault-Nissan.

Dans le cadre de son plan stratégique 2024-2028, Gibert Joseph a cédé son entrepôt de Vitry-sur-Seine à ID Logistics. Ce transfert a suscité des inquiétudes parmi les salariés, notamment en raison du nouveau site situé à Plessis-Pâté. Un accord tripartite a été signé avec la CGT, garantissant des indemnités d'ancienneté pour ceux ne souhaitant pas suivre. Toutefois, des réticences persistent parmi les employés transférés, malgré une prime proposée par la direction.(actualitte.com)

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a inauguré le Prix du Quai d'Orsay, récompensant Omar Youssef Souleimane pour L'Arabe qui sourit. Ce récit, mêlant quête personnelle et enquête clandestine, retrace le retour d'exil d'un homme vers le Proche-Orient. L'auteur, journaliste et poète franco-syrien, bénéficiera d'une résidence dans une ambassade française.

Denis Olivennes a lancé T18, une chaîne généraliste axée sur l'information, le débat et la culture. Disponible sur le canal 18 de la TNT, T18 se présente comme une télévision "raisonnable mais distrayante". Avec un budget de 30 millions d'euros, la chaîne ambitionne de proposer une alternative modérée dans le paysage audiovisuel français.(actualitte.com)