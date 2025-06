Newsletters

Le 2 juin 2025, le ministère de la Culture a accueilli la première réunion d'un cycle de concertation réunissant développeurs d'intelligence artificielle générative et ayants droit des secteurs culturels et médiatiques. Ce dialogue, co-organisé par Rachida Dati et Clara Chappaz, vise à établir un cadre sécurisé pour une IA « de confiance », intégrée dans le modèle sociétal et économique français. Cependant, certaines voix, comme celle de Stéphanie Le Cam de la Ligue des auteurs professionnels, s'inquiètent de la représentativité des structures invitées, pointant un déséquilibre en faveur de réseaux anciens. Parallèlement, le 11 juin, un hackathon citoyen se tiendra à la Maison de la Bretagne à Paris, réunissant chercheurs, artistes et syndicalistes pour une réflexion critique sur l'impact de l'IA sur la création.

L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud a annulé sa participation au festival littéraire La Milanesiana, prévu le 16 juin, en raison d'un mandat d'arrêt international émis par l'Algérie. Ce mandat, enregistré dans les bases de données de la police italienne, expose l'auteur à une interpellation dès son arrivée en Italie, avec un risque d'extradition vers l'Algérie. Cette situation soulève des questions sur la liberté d'expression et la protection des écrivains en exil.

Le premier roman de Léa Muna, Contrer les brumes, publié chez Scrineo, plonge les lecteurs dans un univers de fantasy young adult où une brume toxique menace l'existence. La protagoniste, Clervie, une adolescente formée à l'alchimie, lutte contre les contraintes imposées par sa condition de femme dans un monde hostile. Le récit, salué pour son atmosphère oppressante et sa réflexion sur l'identité, a été vivement recommandé par Olivia, libraire spécialisée en imaginaire chez Gibert Joseph.

Par ailleurs, la série de bandes dessinées RIP de Gaet’s et Julien Monier, recommandée par Ash de la librairie Momie à Saint-Malo, offre une plongée glaçante dans le quotidien d'employés chargés de nettoyer les logements de personnes décédées. Chaque tome explore la vie d'un personnage différent, dévoilant un puzzle humain sombre et captivant. La série est reconnue pour sa narration immersive et son traitement sans fard de la mort et de la marginalité.