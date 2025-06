Newsletters

Damien Castera, ancien champion d'Europe de longboard, partage son expérience dans La liberté ne meurt jamais (Gallimard), un récit de ses trois voyages en Ukraine entre 2022 et 2024. Inspiré par Joseph Kessel, l'aventurier devenu écrivain évoque la transformation d'une nation en temps de guerre et la quête de sens qui l'a conduit des vagues aux zones de conflit.

Lors du Hay Festival, Salman Rushdie a exprimé sa conviction que l'intelligence artificielle ne représentait pas une menace pour les auteurs tant qu'elle ne maîtriserait pas l'humour. Il a déclaré : « Il n’a pas d’humour – vous n’avez pas envie d’entendre une blague racontée par ChatGPT », ajoutant que le jour où une IA écrira un livre drôle, « on sera vraiment mal ». Cette remarque souligne les limites actuelles de l'IA en matière de créativité et de subtilité humaine.

En Russie, la répression contre les contenus perçus comme pro-LGBT s'accentue. La maison d'édition Samokat a retiré 23 livres de la vente, craignant qu'ils ne soient considérés comme de la "propagande gay". Parmi les titres concernés figurent La chute du patriarcat de Marta Breen et Oh, boy de Marie-Aude Murail. D'autres éditeurs, comme BMM, ont également dressé des listes de livres à retirer. Cette vague de censure reflète un climat de plus en plus hostile à la diversité et à la liberté d'expression. (ActuaLitté.com, Cadena SER)

Plus de 400 objets ayant appartenu à David Lynch sont proposés aux enchères jusqu'au 18 juin, dans une vente organisée par Julien’s Auctions en partenariat avec Turner Classic Movies. Parmi ces pièces rares figurent des scénarios inédits, des objets personnels et des ouvrages de référence. Le script de Mulholland Drive a déjà atteint 15.000 dollars, tandis que deux projets jamais concrétisés, Ronnie Rocket et The Dream of the Bovine, suscitent également un vif intérêt avec des enchères respectives de 6 000 et 2500 dollars. Le script de Twin Peaks, intitulé Northwest Passage, a également attiré l'attention des collectionneurs avec une enchère actuelle de 10.000 dollars. Cette vente offre un aperçu fascinant de l'univers singulier du réalisateur.