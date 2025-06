Newsletters

Une initiative innovante permet aux passionnés d'écriture de suivre une masterclass animée par une reconstitution numérique d'Agatha Christie, utilisant l'intelligence artificielle pour transmettre ses conseils d'écriture. Ce projet soulève des questions éthiques sur l'utilisation de l'IA pour faire revivre des auteurs disparus.

Longtemps perçu comme un vestige, le Centre de Documentation et d’Information retrouve un rôle central dans les établissements scolaires. Grâce à l’engagement des professeurs-documentalistes, ces espaces deviennent des lieux de savoirs critiques, de médiation culturelle et de protection, où se réinvente l’accès à l’information.

Une rencontre-débat intitulée « La poésie pour se déprogrammer ? » explorera le rôle subversif de la poésie contemporaine face aux automatismes de pensée. Les auteurs Guillaume Métayer et Alexandre Gefen discutent de la capacité de la poésie à réinventer notre rapport aux mots et à la pensée.

Alors que la santé mentale est déclarée Grande Cause Nationale en 2025, une tribune appelle les libraires à clarifier l'offre éditoriale en distinguant clairement les ouvrages de psychologie scientifique des livres de développement personnel ou ésotériques, afin de mieux orienter les lecteurs.

Fano Razafimamonjiraibe, à la tête des éditions Teny, souligne les défis et les ambitions du livre jeunesse à Madagascar : publier en langues locales, valoriser les récits ancrés dans la culture malgache et structurer un secteur encore informel. Une énergie militante pour que chaque enfant accède à une littérature qui lui parle vraiment.

La Librairie des Grands Caractères innove avec la Collection XXL, proposant des livres au format magazine avec une police agrandie et une mise en page optimisée pour les personnes malvoyantes. Cette initiative rend la lecture plus accessible et agréable pour un public souvent négligé.