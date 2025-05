Newsletters

Cette 21e semaine marquait la sortie du nouveau roman en poche de Freida McFadden (toujours traduit par Karine Forestier), tome 3 de la série que la France entière semble avoir lue. Bonne nouvelle : La Femme de ménage se marie. Mauvaise nouvelle, personne n'a été invité à la cérémonie. L'américaine raffle 6 places du top 10 à elle seule.

Pendant ce temps, après plusieurs années de difficultés économiques, la Maison des écrivains et de la littérature, premier employeur d’écrivains dans le champ de l’éducation artistique et culturelle, fermera ses portes en juin. Cette décision met fin à près de quarante ans d’activité en faveur de la diffusion littéraire, sur fond de conflits internes et de retrait progressif des soutiens publics.

Depuis quelques années, une inquiétante vague de censure de livres déferle sur les États-Unis, qui ne va pas en s'arrangeant avec ce nouveau mandat de Donald Trump. Pour mettre en lumière ce phénomène et affirmer le caractère émancipateur de la culture, de nombreuses librairies et bibliothèques françaises décident de faire une place spéciale aux livres touchés « retirés » de l'autre côté de l'Atlantique.

La Cour d’appel fédérale du cinquième circuit - une des 13 cours d’appel des États-Unis -, a infligé un sérieux revers à la liberté de lire, en annulant une décision qui protégeait des livres retirés des rayons d’une bibliothèque au Texas. Le recours avait été déposé en avril 2022 par sept usagers de la bibliothèque publique du comté de Llano, au Texas, pour contester le retrait de 17 ouvrages des rayonnages. Les plaignants disposent à présent 90 jours pour saisir éventuellement la Cour suprême.