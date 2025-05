Newsletters

Le monde du livre et de la culture s’agite entre perspectives d’autonomie éditoriale, renouvellement stratégique dans l’édition jeunesse et débats sur les financements publics de la culture.

Retrouvez tous les détails, les chiffres clés et les enjeux complets dans nos articles sur actualitte.com. La culture est l’affaire de tous, à commencer par une information éclairée.

Du 6 au 8 septembre 2025, la Halle des Blancs Manteaux accueillera la deuxième édition du festival Lisons libres, événement entièrement consacré à l’édition indépendante.

Plus de 80 maisons d’édition, des tables rondes, ateliers, concerts et animations rythmeront ces trois jours sous la houlette de l'association Envie de lire. Le festival mettra à l’honneur une littérature libre, engagée, hors des sentiers battus, avec une attention particulière portée à la jeunesse, à l’inclusivité et à la création émergente.

Cécile Terouanne, directrice générale d’Hachette Romans, a été réélue présidente du groupe Jeunesse du Syndicat national de l’édition (SNE). Ce second mandat s’inscrit dans la continuité de ses engagements pour la valorisation du livre jeunesse, notamment dans les contextes scolaires et numériques.

Le groupe souhaite renforcer le dialogue avec les institutions et défendre la place du livre jeunesse comme pilier de l’apprentissage et de l’éveil.

Une étude du ministère de la Culture met en lumière une cartographie complexe du financement culturel en France. L’État ne porte que 23 % des dépenses culturelles publiques : le reste est assuré à 57 % par les communes, 13 % par les régions et 7 % par les intercommunalités.

Cette disparité interroge la cohérence de l’action culturelle nationale, avec des inégalités territoriales croissantes. L’étude invite à repenser les rôles de chaque échelon pour une politique culturelle plus équilibrée.