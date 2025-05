À la une

Présenté il y a quelques mois encore comme le segment le plus dynamique du marché de l'édition, le manga semble avoir du plomb dans l'aile. La fragilisation des librairies spécialisées rend un peu plus visible le recul des ventes, bien réel. L'élan général reste toutefois puissant, selon les professionnels et spécialistes du secteur, qui diagnostiquent surtout un emballement des éditeurs, avec des conséquences parfois douloureuses.