Newsletters

Le groupe éditorial Humensis, propriétaire des éditions de l'Observatoire, fait face à une nouvelle vague de critiques suite à la publication de La soif de honte de Nicolas Bedos. Dans cet ouvrage, l'acteur revient sur sa condamnation en octobre 2024 pour des faits d'agressions sexuelles. Le collectif féministe #NousToutes a dénoncé cette parution, y voyant une tentative de réhabilitation déguisée en confession. Le livre, vendu à moins de 2000 exemplaires depuis sa sortie le 7 mai, suscite un débat intense sur la responsabilité des éditeurs dans la diffusion de récits controversés.

À l'occasion du festival des Imaginales 2025, la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Épinal accueille une exposition consacrée à Olivier Ledroit, figure emblématique de la bande dessinée gothique. L'artiste y présente une cinquantaine de planches originales issues de ses séries majeures telles que Les Chroniques de la Lune Noire, Xoco, Sha et Requiem. Cette rétrospective offre une plongée dans l'univers baroque et fantastique de Ledroit, mettant en lumière son parcours atypique et sa contribution singulière au neuvième art. (ActuaLitté.com)

L'auteur à succès Guillaume Musso fait l'objet d'une plainte pour contrefaçon déposée par l'autrice franco-congolaise Diana Katalayi Ilunga. Une audience est prévue le 10 juillet au Tribunal Judiciaire de Paris. Les éditions Calmann-Lévy, qui publient Musso, ont réagi en affirmant que l'accusation ne repose sur aucun élément pertinent et ont annoncé avoir déposé des plaintes en diffamation pour protéger la réputation de l'auteur et de la maison d'édition.

Les dernières données de ventes révèlent la domination de Freida McFadden sur le marché français. Ses ouvrages La Psy, La Femme de ménage et Les Secrets de la femme de ménage, traduits par Karine Forestier, occupent les premières places du classement, avec respectivement 37 773, 31 513 et 26 928 exemplaires vendus. Cette performance souligne l'engouement des lecteurs pour les thrillers psychologiques et les récits captivants.