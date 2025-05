Newsletters

En Pays de la Loire, plusieurs festivals de bande dessinée traversent une période de grande incertitude. À Angers, À l’Ouest ça bulle a suspendu ses activités faute de soutien financier. À Saint-Herblain, BD à Bord n’a pu organiser sa 7ᵉ édition, et à Château-Gontier, L’Art de la BD a perdu ses principaux partenaires. Malgré l’attachement du public et l’engagement des bénévoles, ces événements peinent à survivre sans une reconnaissance institutionnelle forte. À travers ces annulations, c’est tout un tissu culturel local qui se fragilise, dans une région pourtant historiquement liée au 9e art.

Aux États-Unis, plusieurs bibliothèques publiques ferment certains services en raison de coupes budgétaires, notamment la tentative de suppression de l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) par l'administration Trump. Bien que cette tentative ait été bloquée par la justice, les conséquences se font sentir : dans plusieurs États, des services tels que le prêt de livres numériques ou de livres audio sont suspendus, affectant particulièrement les populations défavorisées.

Le tout premier Prix Léo Scheer, créé en hommage à l'éditeur éponyme, a été décerné à Catherine Cusset pour son ouvrage Ma vie avec Marcel Proust, publié chez Gallimard. Ce prix récompense une œuvre relevant de la littérature du réel, racontée à la première personne du singulier. La cérémonie de remise aura lieu le 27 mai 2025 à l'Hôtel Bedford, de 19h00 à 21h00.

Adélina Lauruol rejoint les éditions Milan en tant qu'éditrice de documentaires, intégrant les collections Mes P’tits Docs et Mes P’tites Questions, dédiées à l’éveil des connaissances et à la curiosité des plus jeunes. Précédemment assistante d’édition au pôle fiction jeunesse de la même maison, elle poursuit également une activité en freelance et a fondé en 2023 Ad Astra Édition, une structure indépendante accompagnant maisons d’édition et auteurs dans leurs projets éditoriaux.