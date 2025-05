Newsletters

Trois distinctions récentes ont mis en lumière des œuvres où la littérature flirte avec l’engagement. Le Prix mondial Cino Del Duca 2025 vient saluer l’ensemble de l’œuvre de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien aujourd’hui incarcéré dans son pays. Un hommage à une plume puissante et indocile, connue pour avoir dénoncé les dérives autoritaires au prix de sa liberté.

De son côté, le Prix littéraire Who’s Who distingue Delphine Minoui pour Badjens, un court roman percutant qui donne la parole à une adolescente iranienne en pleine révolte. L’autrice, grand reporter, convoque fiction et réalité pour incarner le cri de jeunes filles prêtes à risquer leur vie afin de défendre leur droit à exister librement. Une lecture bouleversante, née d’une enquête patiente et d’une immersion dans l’Iran contemporain.

Côté politique du livre, l’attention se porte sur la proposition de loi visant à instaurer une assurance chômage spécifique pour les auteurs. Adoptée à l’Assemblée nationale, la mesure attend désormais son examen au Sénat. Le texte, soutenu par de nombreux acteurs de la chaîne du livre, entend adapter le régime de solidarité nationale à la réalité économique des écrivains et autrices, dont les revenus restent souvent précaires et irréguliers.

Dans l’édition, un nouveau mouvement stratégique agite Editis, quelques mois après l'intégration du groupe Delcourt. Plusieurs changements à la tête des maisons et dans la direction du groupe signalent une volonté de repositionnement, dans un contexte de recomposition du paysage éditorial. Ce dynamisme interne traduit à la fois une phase de transition et une reconfiguration des équilibres au sein de l’un des géants français du livre.