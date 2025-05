Newsletters

Cette semaine dans ActuaLitté, nos chroniques s’aventurent là où la fiction dérange, éclaire ou bouscule. Des récits dessinés ou romanesques qui sondent l’intime, auscultent les figures publiques ou rejouent les grands mythes, en tension permanente entre ombre et lumière.

On ne parle pas de ces choses-là – Marine Courtade, Alexandra Petit (Casterman)

Publié chez Casterman, cet album se glisse dans les interstices du silence. Celui, pesant et socialement entretenu, qui entoure l’inceste. Dans un style graphique nuancé et sensible, Marine Courtade et Alexandra Petit donnent voix à ce que l’on tait, et signent une bande dessinée documentaire à la fois pudique et percutante.

Marine Le Pen sur le divan – Joseph Agostini (Dunod)

Joseph Agostini poursuit son travail de psychanalyse appliquée. Après Dalida, c’est à Marine Le Pen qu’il consacre son nouvel essai. Publié chez Dunod, ce texte concis et incisif interroge les ressorts inconscients de la construction d’un personnage politique.

Ennemies publiques – Hannah Deitch, traduit par Cindy Colin-Kapen (Sonatine)

Premier roman de l’autrice américaine Hannah Deitch, Ennemies publiques met en scène deux héroïnes en cavale, dans un récit tendu et cinématographique. On pense à Thelma et Louise, mais avec une rage contemporaine et une énergie narrative redoutable. Une parution Sonatine à suivre de près.

Absolute Batman – Scott Snyder, Nick Dragotta (Urban Comics Editions)

Avec Absolute Batman, Urban Comics propose une relecture de la légende du Chevalier noir. Gotham est en ruine, Bruce Wayne n’a plus de fortune, et Batman surgit des ténèbres comme une dernière lueur de résistance. Le trait acéré de Nick Dragotta et l’écriture de Scott Snyder composent une fresque apocalyptique et viscérale.