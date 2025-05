Newsletters

Le 20 août prochain, Laurent Gaudé publiera Zem chez Actes Sud, suite attendue de Chien 51. Ce nouveau roman prolonge l’univers dystopique de Magnapole, explorant les dérives de sociétés postmodernes et les mécanismes invisibles qui assurent le confort de certains au détriment du plus grand nombre. Le personnage de Zem Sparak, ancien policier grec déclassé, y poursuit sa quête d’identité et de révolte. Le 24 septembre, Augustin Trapenard proposera Nos années Boomerang, une sélection de 69 entretiens marquants issus de son émission éponyme sur France Inter. Ce recueil, enrichi de fun facts et d’infographies, retrace huit années de dialogues avec des artistes et penseurs contemporains.

Clémentine Hustin revient au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême en tant que directrice artistique, après y avoir occupé plusieurs fonctions entre 2019 et 2023. Elle supervisera la programmation dédiée à la bande dessinée francophone, anglophone et aux œuvres issues de pays hors du continent asiatique. Sa nomination intervient dans un climat de crise au sein du festival, marqué par des critiques sur la gestion de l’organisation 9e Art+ et des appels au boycott de l’édition 2026 par plus de 400 professionnels. Une consultation est en cours pour réattribuer l’organisation de l’événement à partir de 2028.

Glénat entre au capital de la plateforme ONO pour renforcer l’offre numérique légale

Le groupe Glénat a acquis 33,33 % du capital de la plateforme de webtoon et manga numérique ONO, lancée en mars 2023 par Média-Participations. Cette alliance vise à enrichir l’offre de lecture digitale légale, en intégrant des séries issues du catalogue Glénat et en développant de nouvelles créations originales portées par des auteurs européens. Ce partenariat s’inscrit dans un contexte de croissance rapide de la lecture numérique et de lutte contre le piratage.

Ironheart : des créateurs de comics dénoncent un manque de reconnaissance

À l’approche de la diffusion de la série Ironheart sur Disney+, Mike Deodato Jr., co-créateur du personnage Riri Williams, exprime sa frustration face à l’absence de compensation financière et de reconnaissance de la part de Marvel. Cette situation reflète une problématique plus large dans l’industrie des comics, où plusieurs auteurs déplorent un manque de considération pour leur contribution à des franchises à succès.(ActuaLitté.com)