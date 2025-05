Newsletters

Ambiance tapis rouge pour La Grande Librairie : l’émission s’invite exceptionnellement au Festival de Cannes avec une édition spéciale consacrée aux liens étroits entre littérature et cinéma. Dans ce numéro tourné sur la Croisette, François Busnel accueille des écrivains et des cinéastes pour une conversation à la frontière des mots et des images. Une manière de rappeler que les récits littéraires nourrissent encore puissamment l’imaginaire du grand écran, et que les scénarios les plus marquants trouvent souvent leurs racines dans les pages d’un roman.

Le rachat de Quinzaines, revue intellectuelle lancée par des anciens de La Quinzaine littéraire, suscite l’inquiétude de ses anciens collaborateurs. En cause : des choix éditoriaux contestés, un changement de ligne mal assumé et des pratiques professionnelles décrites comme opaques. Plusieurs anciens correcteurs dénoncent une gestion jugée cavalière et une rupture d’éthique avec l’esprit d’origine de la publication. Un dossier à suivre, qui interroge plus largement les conditions de travail dans le secteur de la presse littéraire.

À Turin, le grand rendez-vous littéraire italien bat son plein. Dans les allées du salon, entre débats, signatures et lancements de livres, l’atmosphère rappelle combien le monde du livre repose autant sur les textes que sur les liens humains. Éditeurs et autrices, libraires et lecteurs se croisent, échangent, construisent ensemble un espace de sociabilité bien vivant. Cette année encore, la manifestation confirme son rôle d’espace d’échange et de circulation d’idées entre la France et l’Italie.

À Toulouse, deux bibliothécaires racontent leur rencontre avec des adolescents dans le cadre d’un projet autour de la revue Bibliodiversité. Loin des clichés, ces jeunes lecteurs se montrent lucides, curieux, parfois très engagés dans leur rapport aux livres, aux écrans et à leur environnement culturel. L’enquête montre aussi l’importance de l’entourage dans la construction du plaisir de lire, et le rôle clé des bibliothèques comme lieux de découverte, bien au-delà des emprunts de romans.